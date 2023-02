Cara de Sapato detona Fred Nicácio do BBB 23: 'escroto'

Cara de Sapato conversou com Amanda na noite da festa do BBB 2023 (Globo). Ela disse que acha muito cruel o que o Nicácio está fazendo em relação ao jogo.

Isso porque, depois que Fred voltou do Quarto Secreto, ele manda recados indiretos para os participantes do jogo. "Ele é a única pessoa que eu to vendo fazendo isso", disse. Opinião de Amanda A parceira de Sapato no game se posicionou a favor do brother. Ela disse que, se for indicada ao paredão, e tiver direito ao contragolpe, irá puxar o médico. A sister disse que preferia estar errada, mas que tem a impressão de que "do nada" ele baixou o tom de voz. "Ele nunca fez isso antes", completou. Ela disse que Fred sabe que errou e tem medo de criar rusgas por medo do Paredão.