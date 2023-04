Ricardo comenta sobre fato bizarro com Domitila na prova do líder

Em conversa com Sarah Aline, Ricardo contou que dias atrás Domitila Barros citou que no 88º dia de confinamento "ela ficaria muito grata de estar no programa". Curiosamente, a ativista e miss ganhou sua primeira liderança nesta quinta-feira (14), 88º dia do reality.

Há mais de um mês, Domitila vinha falando que estava ansiosa para o dia 88 no BBB 23, pois sentia que algo importante iria acontecer. Numa conversa com Nicácio, Domitila contou que 88, na numerologia, significa abundância. Ontem, justamente no dia 88, Domitila se tornou… pic.twitter.com/BE5Qi42y6I

