Paulo Vieira zoa ida de Key para La Casa de Los Famosos no México; vídeo

"Para quem não entendeu, a Globo e a Telemundo resolveram brincar de amigo secreto e trocar participante de reality. A Telemundo deu de presente uma das maiores estrelas do México e a Globo deu a Key. A globo é muito brasileira, né? Ela é tipo aquelas primas que a gente dá um celular e ganha meia. Aliás, meu sonho é a gêmea da Key aparecer lá no México dizendo que ela que é a verdadeira Key e que aquela Key que tá lá é a usurpadora. Aí o Brasil ia dar o nome", disse o humorista.

Paulo Vieira, o melhor depois do Tadeu kkkkkkkkkkkk amigo secreto, ganhamos o México e mandamos a Key kkkkkkkkkkkk festa do líder Guime Mc guime sapatito Dania Black e alface Frederico pic.twitter.com/mP3N8m9Pbx

