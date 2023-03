'Vamos mudar de assunto', pede Key após mexicanos perguntarem por Lula; vídeo

Key ficou sem jeito e pediu para mudar de assunto ao ser questionada sobre o presidente Lula (PT) ao conversar com os participantes no La Casa de los Famosos, no México.

NÃO GENTE KKKKKKKK A KEY SAINDO DA MESA QUANDO PERGUNTAM DO LULA NÃO É POSSÍVEL KKKKKKK pic.twitter.com/BKhJcKY6y1 — paiva (@paiva) March 16, 2023

"E como é Lula?", questionou um mexicano. "Vamos mudar de assunto", pediu a ex-BBB, se levantando da mesa e indo pegar um lanche.

Os participantes continuaram com o assunto e, ao retornar à mesa, questionaram o nome do presidente anterior.

"Ai, eu não quero falar sobre isso. No Brasil, as pessoas não suportam falar sobre isso. Qualquer coisinha as pessoas acabam com você", disse a jogadora de vôlei.