Paula chora em DR com Cristian após barraco com ameaça; vídeo

Paula e Cristian conseguiram conversar mais calmamente nesta segunda-feira (13) após um barraco generalizado após o paredão do último domingo. Cristian foi acusado de usar Paula e Bruna para levar informações para o seu grupo, e ao saber da situação, a sister "pirou" chegando a proferir ameaças pela casa.

Agora, Cristian se explicou para a sister, que respondeu explicando o motivo da sua chateação. Confira:

Cristian: "Eu errei, principalmente em ter falado lá no quarto, antes da votação, que eu daria um voto de confiança para o grupo. Mas cheguei ali e votei contra o grupo. Mas, realmente, aproximar só para tirar informação, tá errado. Porque não conseguiria sustentar todo o carinho e tudo o que a gente trocou e tudo o que a gente falou"

Paula: "Você lembra, eu não te perguntava nada do grupo, você que acabava me falando. Eu não te perguntava, e você sabe disso. Foi isso que me matou. Era muito mais eu te falando para te proteger e, em algum momento, te trazer para perto, do que eu perguntar sobre eles"

"Mas Cristian, isso me custou a ida ao Paredão. Eu falei para o Cowboy: 'A Key dizia que não confia em mim'. Ele falou que 'foi por causa do Cristian", comenta. O empresário responde: "A gente fez um jogo perigoso, tanto eu quanto você".

No decorrer da conversa, Cristian pede desculpas e e afirma que se perdeu no jogo: "Eu realmente me perdi. Tenho consciência que eu errei, tenho consciência que agora eu estou jogando realmente sozinho. Não tem ninguém que confia mais em mim aqui dentro".

Paula: "A partir do momento que eu me comprometo com a galera, para conversar com você, para te falar, para te proteger, é porque eu te banquei. Eu banquei a amizade que eu acreditei que tinha, mas só eu tinha sozinha".