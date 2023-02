BBB23: Bruno tem crise aos gritos, é imobilizado por Alface e desespera sisters; vídeo

Bruno Gaga teve uma crise nesta segunda-feira (13) no BBB23, ao ficar desesperado com o paredão quádruplo. O atendente de farmácia acredita que dois brothers serão eliminados e que ele será um deles.

Bruno Gaga teve uma crise de choro hoje e desabou em lágrimas durante a tarde. Amanda, Aline, Bruna e Larissa tentaram o acalmar, mas acabaram chorando também. #BBB23 pic.twitter.com/ZdYL7krmUB — Luan Carvalho (@Luan84039399) February 13, 2023

O Alface tá tentando segurar o Bruno. #BBB23pic.twitter.com/tYoNwt0BMX — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 13, 2023

O rapaz chegou a se debater, chorar e gritar durante a crise e Ricardo Alface, que tentava ajudar o brother ao lado das colegas, tentou imobilizá-lo no sofá. A situação, no entanto, causou mais ansiedade e as sisters se desesperaram pedindo que ele parasse de segurar o colega.

Bruno Gaga teve uma crise de ansiedade, e alguns brothers, numa atitude linda, deram suporte! #BBB23 pic.twitter.com/i0Ynjvj7qm — Caroline (@carolesmerini) February 13, 2023

No meio do desespero de Gaga, a produção chamou atenção do brother nos alto-falantes e no telão, que dizia: "Bruno, atenção". Irritado, Bruno mostrou o dedo do meio: "Vai te lascar, Big Boss!".

Logo ele percebeu e voltou atrás: "Eita!", disse, cobrindo a boca com as mãos enquanto era amparado pelos colegas do grupo Deserto.

Olha o Bruno Gaga afrontando o Big Boss! Merece estalecada por isso?#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/3wzxJxzhmI — Oniverso Abominável (@Oniabominavel) February 13, 2023

Eita Bruno de sorte! Alface levando Gaga pra tomar banho #BBB23 pic.twitter.com/Ewih06ujor — Ricardo Camargo | Alface (@eitarickcamargo) February 13, 2023

Depois com as coisas mais calmas, Alface e Paula levaram Bruno para tomar banho.