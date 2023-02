Sarah conta para Gustavo que Domitila revelou voto dele em Guimê; vídeo

Sarah Aline contou para Fred Nicácio, Gustavo e Key Alves que Domitila contou para MC Guimê que ele seria indicado pelo Líder Gustavo ao paredão.

Quando eles descobrir que Domitila fez muito pior,vão fica chocados pic.twitter.com/qolmrsmg5Q — PortiGustavoKey (@PortiGustavoKey) February 14, 2023

"Hoje eu fui entender com a Bruna que ela chegou, ela falou: 'Eu tava chateada porque da mesma forma que você tava acusando o Cristian de uma coisa, o Guimê ficou sabendo do voto do Cowboy por outra pessoa do grupo de vocês e por isso que ele ficou chateado", expôs a sister.

"O Guimê ficou sabendo que eu ia votar nele?", questionou cowboy. Em seguida, ele perguntou se foi Cristian quem contou e Sarah revelou que foi Domitila.

Gustavo ficou surpreso com a informação. "A Domitila falou?" Key Alves opinou. "Nossa Senhora, não tem uma mentira maior que essa não"

"Não sei se vocês perceberam que do nada ela ficou falando alto lá comigo [no mercado], que eu até achei que ela ficou brava porque achou que eu tava defendendo o Facinho [Ricardo], sendo que eu já tinha falado que ia votar no Facinho. Eu respirei, ok, vou deixar pra lá. Quando a Bruna falou isso, eu fiquei muito chateada e calhou de eu sair da Bruna, a Domi tá no corredor e falar: Sarinha", contou Sarah.

"Por isso ela ficou pedindo desculpas sobre o negócio do Guimê porque ela sabia que tinha falado alguma coisa", contou Key.