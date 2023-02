Paula bate boca com Ricardo por imunidade do anjo; vídeo

"Se você vem pra mim e fala que eu tô no seu Top 3 e a Amanda no Top 10, não tem como ser coerente em dar a imunidade pra ela sabendo que eu estou na reta. Isso é ser contraditória!", disse Ricardo.

Paula e Ricardo bateram boca por causa da imunidade do anjo, no entanto, a prova só acontece neste sábado (11). Ela disse que o brother está pressionando para receber o colar.

