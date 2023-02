Vídeo: Fred Desimpedidos se irrita com Guimê: 'tu tira minha brisa'

Fred Desimpedidos se irrita com MC Guimê devido ao cigarro do funkeiro.

o fred brigando com o guime pelo cigarro KKKKKKKKKKKK #bbb23

"Eu não consigo trocar ideia com você com a p*rra desse cigarro. Eu tenho vontade de sair correndo, tu tira minha brisa. Juro por Deus! Eu não consigo te ouvir, não consigo trocar ideia, sendo 100% franco", disse Fred para o colega de confinamento durante a festa do BBB23.

"Então amizade acabou por isso?", questionou Guimê com o cigarro na mão.

"Mano, depende. Você tá 90% do tempo com cigarro. Eu só consigo conversar com você no quarto. P*rra, mano. Não aguento", respondeu o Desimpedidos.