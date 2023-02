Amanda pede para Sapato conversar com Gustavo: 'Se desarma'

Após dizer a Gustavo que iria intermediar uma conversa entre ele e Cara de Sapato para que eles se entendam no BBB 23 (Globo), Amanda conversou com o lutador e pediu para que fale com o fazendeiro. Amanda: Desarma seu coração. Ele falou que tentou falar com você 3 vezes. Na cabeça dele, ele tentou falar com você 3 vezes e você não quis. Os dois tão chateados um com o outro.

Cara de Sapato: Ele tá chateado comigo por que? Amanda: Porque ele acha que você virou a cara. Cara de Sapato: Ele não me chamou pra conversar. Amanda: Desmonta isso aí. Amanhã vocês vão conversar. Vocês se gostam de verdade. Vocês são prioridades um pro outro. Cara de Sapato: Eu achei que eu era. Amanda: Você é. Ele gosta muito de você, você gosta muito dele. Amanhã vocês vão conversar, podemos combinar assim? Cara de Sapato: Ok.