Bruno e Marvvila se desentendem durante festa do BBB23

Marvvila reabteu. "Você também não me conhece pra dizer que eu não faço nada pro jogo. Eu não faço as coisas pra você, mas eu tô aqui o dia inteiro, eu tenho alianças. Você também me julgou, e eu fiz questão de falar no jogo que não acho que não estava".

Bruno disse que a cantora o atacou durante a dinâmica. "Falei que na festa você dança, se joga toda, mas no jogo em si você fica muito na sua, entendeu? Aí foi quando você veio e jogou pro pessoal, falou: 'Você é um vtzeiro, um personagem, frases montadas'. Você não me conhece pra dizer isso, entendeu?".

No final da festa do BBB23, Bruno e Marvvila se desentenderam ao conversarem sobre o último jogo da discórdia em que trocaram farpas.

