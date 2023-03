Larissa fica indignada ao saber por Fred fala de Domitila sobre 'contatinhos'

Fred venceu a disputa do Quarto Branco e ao retornar para a casa do BBB23 contou à Larissa sobre a treta com Domitila durante as horas que ficou confinado com a sister.

VEJA: Momento que Fred conta para Larissa o que Domitila falou sobre ela sair e ver DMs. #BBB23



pic.twitter.com/wCe48Ps17s — CHOQUEI (@choquei) March 9, 2023

No quarto do líder, Fred disse que Domitila falou ‘baixarias’ e citou a declaração da miss sobre Larissa. “Falou um monte de coisa, ela disse: 'Você não sabe nada de mim, nada da minha vida para falar que eu mudei, mesma coisa que eu não falo de você no Jogo da Discórdia. Única coisa que eu sei de você é que você é do YouTube, é milionário e é só isso que eu sei'. Desse jeito... e depois fala: 'Porque eu sou uma mulher que vim da favela’. Aí foi o ápice da baixaria. Você se controla, por favor. Eu não quero que você faça nada amanhã, nem fale para ninguém”, pediu Fred à Larissa, que promete não falar nada.

“Ela pegou e falou: 'Fredinho, eu não ganhei Líder, eu não ganhei Anjo, mas você não faz ideia o quanto eu já movimentei esse jogo porque as pessoas vêm pedir conselho. Se eu quisesse, a Lari já estaria lá fora, nem estaria com você e estaria vivendo a vida no direct dela'. Olha isso, você tem noção que ela falou isso?”, contou.

Larissa se mostrou surpresa: “Não, para! Qual a certeza que ela tem de que eu sairia do programa? Primeiro, te menosprezando, como se 'ela só está contigo porque está aqui dentro'. Segundo, se eu quisesse, super mal influência aqui, me botaria no Paredão e eu sairia”, disparou.