Larissa desconfia de segundas intenções de Bruna com Guimê e vídeo viraliza

A festa do Líder rendeu! Internautas estão repercutindo um vídeo de uma conversa cifrada de Larissa com Marvvila. Telespectadores estão comentando que a sister estaria preocupada de Bruna e Guimê se pegarem na casa.

No vídeo que tá viralizando o grupo está no quarto Deserto quando Bruna e Guimê saem, mas a professora parece não gostar da animação da dupla.

VEJA: Está viralizando esse vídeo da festa de ontem, em que internautas estão comentando que Larissa estava com medo de Bruna e Guimê se pegarem. #BBB23



pic.twitter.com/lp7c0O12Yo — CHOQUEI (@choquei) March 9, 2023

Ela chega com Marvvila e pede que a sister fique de olho. “Tu vai voltar pra lá?”, pergunta Larissa. “Tô com a Bruna”, responde a cantora. Em seguida a professora faz o sinal para que a sister fique com os olhos na atriz.

“Pode ficar a vontade”, voltou a afirmar Marvvila. Eis que Larissa pede novamente: Não, mas olha além”. A professora fica repetindo, mas a cantora não entende o que ela quer dizer.

Até que Larissa vira para Cara de Sapato e pergunta: ‘Você entendeu né?”. O brother afirma com a cabeça que sim. “Se você quiser ser clara”, pede Marvvila que segue em entender a preocupação de Larissa com Bruna. “Não, eu não vou ser clara”, diz a professora.

“Olha além”, pede a sister novamente. “Para ela não fazer nenhuma besteira”, complementa Cara de Sapato. “Eu confio em ti Ma (Marvvila)”, finaliza Larissa.

O diálogo foi o suficiente para os internautas cogitarem que a professora estava com receio de Bruna e Guimê, que é casado com Lexa, se pegarem por estarem bêbados e muito próximos na festa do Líder.

Mas há quem está defendendo e afirmando que Larissa estaria apenas preocupada de Bruna fazer alguma besteira e acabar sendo punida pela produção, como já ocorreu outras vezes nos 'after dos crias'.