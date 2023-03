Vídeo: Ricardo beija Sarah durante festa e dispara: 'Tem 50 dias que quero'

Antes do beijo, Ricardo brincou. "Tem 50 dias que quero te beijar!" Sarah ficou surpresa com a revelação do brother "Facinho, mentira..."

Sarah Aline e Ricardo se beijaram durante a festa do líder Fred Desimpedidos, na madrugada desta quinta-feira (09), no BBB23.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.