Gabriel leva fora ao tentar beijar Bruna Griphao na frente de Anitta

Bruna não gostou das investidas do brother e o empurrou para longe. A sequência de câmeras da festa focou no modelo quando Anitta cantava "Contatinho" e mostrou o brother rindo para a 'Girl from Rio'.

Gabriel levou um 'chega pra lá' de Bruna Griphao ao tentar beijá-la na frente de Anitta, nesta quarta-feira (18), durante o show da 'Poderosa' no BBB 23. Ele e Anitta tiveram um affair antes do confinamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.