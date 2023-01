Anitta fala sobre ex-affair Gabriel: 'Conheci muito por alto, menos do que imaginam'

Anitta falou sobre sua relação com o ex-affair Gabriel do BBB23 durante entrevista ao Gshow, nesta quarta-feira (18). Ela comandou a primeira festa da edição no reality.

Anitta revelou ao Gshow que tem mais intimidade com Bruna Griphao e que conheceu muito por alto o Gabriel: "Muito menos do que vocês imaginam". #BBB23

"Dos participantes, quem eu tenho mais intimidade na casa é a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o (Mc) Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço".

O ex-Casa de Vidro Gabriel Tavares revelou, ainda no confinamento em um shopping do Rio de Janeiro, que conheceu Anitta após ela compartilhar um vídeo seu no TikTok.