Gabriel, Domitila e Fred disputam paredão no BBB23

Disputando o 10º Paredão do BBB 23 (Globo), Domitila, Gabriel Santana e Fred pediram que o público vote para deixá-los na casa.

"Hoje o filósofo contemporâneo que vou citar é Mano Brown MC, que diz que até do lixão nasce flor. É 9 semanas e estou em 7 Paredões. É difícil não acreditar que é perseguição, porque desde a primeira semana sou vetada e votada. Mas eu vim aqui agradar o Brasil e não a Bruna. Então tenho muita esperança que mesmo sendo o 7° Paredão, talvez o Brasil tem um coraçãozinho pra mim e me deixem ficar na casa. Pra mim é muito importante e é a oportunidade de contar minha história", disse Domitila em sua defesa para continuar no reality.

"Tô treinando desde quinta-feira quando não ganhei o Líder, Tadeu, quando não ganhei o Líder e então tenho que caprichar. Tô mais tranquilo do que no outro Paredão, porque, se eu saísse ali, teria uma trajetória interrompida. Agora, eu consegui mostrar o que sou no BBB e agora todo mundo conheceu seus favoritos e daqui pra frente está bem encaminhado. Eu joguei, me joguei, dancei, brinquei, fiz elos, me apaixonei, fiz amizades que vou levar pro resto da vida... Se quiserem alguém que continua dando a vida, que foi o que fiz aqui para o BBB, estamos juntos aí!", disse Fred.

"Tadeu, eu sou artista. Como artista, acredito na transformação através do amor e da sensibilidade. Aqui dentro, eu tentei ser o mais artista que pude ser dentro do que me entendo como Gabriel. Sei que, às vezes, acham que eu não me posiciono, que não falo o que deve ser feito, mas tem uma diferença entre entender o que precisam ouvir, o que posso dizer e dizer isso de uma maneira amorosa. Sempre tentei fazer isso a minha vida e estou fazendo isso aqui dentro. Assim como a Bíblia usa parábolas, eu uso metáforas".