Bruna reclama de discurso de Domitila: 'Tem 40 anos, cresce'

"Cresce, ela tem 40 anos na cara!", completou. Momentos antes, Bruna já havia reclamado com Marvvila sobre a Miss Alemanha. "Por isso que é sempre a minha opção. Foi uma pessoa que me tratou muito mal... desde o primeiro veto...Ela que criou isso. E eu estava numa boa. E ela soltou variás, engoli...".

Bruna reclamou do discurso de Domitila na formação do paredão no BBB23.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.