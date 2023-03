Fred e Ricardo se exaltam em discussão e Tadeu interrompe: 'peço respeito'

"Tadeu, o Ricardo foi extremamente desleal. Ele fez um acordo velado com o Cowboy [Gustavo]. Uma pessoa extremamente insuportável, mal educada, despreparada, desequilibrada. Levantou a voz pra todo mundo, inclusive para as mulheres da casa", disparou Fred, em sua defesa. Aos gritos, Fred continuou afirmando que o Brasil não estava gostando das atitudes de Ricardo.

O seu é bonitinho, chega lá faz o TikTok: 'Gabriel, não voto em você porque você é minha prioridade'. Você falou que o Cowboy [Gustavo], Tina e Gaga saiu por minha causa! Saboneta tanto no jogo que caiu no seu agora, caiu a Marvvila e ia cair da Lari por sabonete seu, por ter contado pra ela [Sarah] antes que ela ia pro paredão!.

Ricardo e Fred bateram boca durante o Jogo da Discórdia e precisaram ser separados pelos participantes do BBB 23 (Globo). Tadeu Schmidt também pediu para que os brothers respeitassem a dinâmica do jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.