Vídeo: Domitila chama Fred de arrogante durante bate boca: 'Não me conhece'

Domitila respondeu. "Você disse: 'Olha com quem você se juntou'. Você não me conhece, você não tem troca nenhuma comigo!. Eu defendi você dizendo que acreditava que era conexão real. Você nunca soube disso pra colocar na minha cara um peso que não é meu!".

"Peço para você tomar cuidado com as palavras. Você chegar aqui gritando o que você acha que o Brasil é e pensa, é arrogância pra c*ralho!", disse a sister.

Domitila escolheu Fred Desimpedidos como alvo no jogo da discórdia e o chamou de "arrogante" e pediu para ele ter cuidado com suas palavras na casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.