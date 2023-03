Emparedada por Fred, Sarah discute com brother em Jogo da Discórdia; vídeo

Após ser indicada ao paredão pelo líder da semana, Fred Desimpedidos, Sara discutiu com ele durante o jogo da discórdia, nesta segunda-feira (06), no BBB23.

"Um dos principais motivos é que você me potencializou pra caramba na academia e depois disse que fez absolutamente tudo pra não nos colocar no paredão. É pra você fugir, pipocar. Sendo que eu estou no paredão. Você expôs a Marvvila que era uma pessoa que você mais queria proteger", disparou Sarah ao escolher Fred como o mais fraco do jogo.

Fred se defendeu e disse que foi sincero ao chamar a sister para conversar antes de indicá-la ao paredão.

"Poderia me defender em 10, Sarinha. Fui extremamente sincero com você. Falei que ia te defender no raio-x. Eu nunca vou deixar de gostar de vocês. Olha o que eles acabaram de fazer com a Marvvila, olha com quem vocês estão se unindo".

"Não fala que não queria me colocar porque você colocou", disse Sarah.

"Não, não foi assim", afirmou Fred.