Fred desiste de participar da repescagem do BBB 23

Ao saber da dinâmica da Casa do Reencontro no BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos abriu mão de participar da votação. Tadeu Schmidt: "O público vai escolher dois de vocês para voltar pro jogo. Na Casa do Reencontro, não tem botão de desistência. Se alguém quiser desistir, a hora é agora".

Eliminado há poucos minutos, Fred abriu mão de participar da dinâmica.

Pra mim não dá. Não aguento mais de saudade do meu filho. Tudo que eu tinha que mostrar dentro do jogo, eu mostrei. Prefiro sair com essa lembrança do BBB para sempre que continuar vivendo fora do meu limite e das minhas condições mentais. Recentemente eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa. Viver o BBB pra mim foi o maior sonho da minha vida. Quero sair com uma boa lembrança.Fred Desimpedidos Tadeu Schmidt: "A gente respeita sua decisão, Fred". Ele foi abraçado pelos colegas que havia acabado de encontrar e deixou a Casa do Reencontro. Larissa: "A gente tem muito fã. Você não tem noção".