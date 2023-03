Nicácio surge desanimado ao reencontrar ex-brothers na repescagem

Fred Nicácio, sétimo eliminado do BBB23, surgiu desanimado e ficou em silêncio em vários momentos ao reencontrar os ex-brothers na repescagem. Eles vão disputar duas vagas pela preferência do público para retornar ao reality e brigar pelo prêmio de mais de R$ 2 milhões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.