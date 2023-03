Fred Desimpedidos é eliminado em duelo contra Domitila no BBB 23

Fred vibrou com a possibilidade de encontrar com o filho, Cris. "Eu vou ver o gudugo".

Fred Desimpedidos foi eliminado, nesta terça-feira (21), em um duelo contra a Domitila, sua principal rival no reality. O Gabriel Santana também estava no paredão, mas recebeu apenas 1,08% dos votos.

