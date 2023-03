Dania Mendez é confirmada no BBB 23

A influenciadora Dania Mendez foi confirmada no BBB 23. A participante do reality show mexicano La Casa de los Famosos, irá entrar na casa do BBB nos próximos dias.

A morena, que possui mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, já é conhecida por não dispensar de uma briga, e chegou a jogar uma garrafa de água em uma outra participante do reality 'Acapulco Shore' da MTV.

Dania ficará no Brasil por uma semana, enquanto Key, última eliminada do reality brasileiro, ficará no México.