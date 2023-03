Ricardo e Cara de Sapato discutem durante festa do BBB23

Ricardo e Cara de Sapato discutiram durante a festa do BBB23. Os dois lavaram roupa suja e relembraram do desentendimento pelo uso da máquina de barbear.

“Você cria problema onde não tem, você está arrumando treta onde não existe. Real mesmo. Você sabe o que acontece? Você chega e a sua defesa é sempre atacar. Isso daí você tem que saber controlar”, aconselha o lutador.

O lutador lembra da situação em que os dois queriam usar a máquina de barbear e ele ficou incomodado. “Se preocupa com o game, não se preocupa com isso. Eu estava conversando com você e, pra mim, estava de boa. Aquilo ali é confusão que você tem até na sua casa, com sua mãe, seu pai, seu irmão”, justifica Ricardo.

Ricardo diz que não tem raiva e nem ficou chateado com o que aconteceu. “Não é questão de raiva, mas você fica criando, às vezes, um ambiente desnecessário de estresse, que é totalmente desnecessário”, diz o lutador. “Mas é um bagulho que você se estressa também num pico totalmente desnecessário”, rebate o biomédico. Cara de Sapato diz que isso não aconteceu apenas uma vez, e Ricardo rebate dizendo que tem coisas que o lutador faz que o estressam e nem por isso ele comenta toda hora.

Cara de Sapato questiona que coisas seriam essas, e Ricardo tenta desconversar. O lutador insiste várias vezes, e Ricardo cede: “Várias coisas quando eu estava convivendo com você no quarto [...] De você também gritar”, diz ele. Cara de Sapato se exalta, e Ricardo tenta acalmá-lo. Os dois se desentendem e, no final, o biomédico diz que vai se afastar do lutador.

A conversa entre Cara de Sapato e Ricardo esquenta, e o lutador ainda chama Gabriel Santana para testemunhar a discussão. O ator contextualiza toda a treta e diz que com Ricardo, estava “zoando”.

“A gente estava prestes a ir pra festa”, comenta o lutador. “Se você ia demorar, por que eu também não poderia demorar?”, questiona o biomédico. “Você estava demorando há muito tempo”, responde Cara de Sapato.

A discussão segue acalorada, mas Gabriel Santana comenta: “Eu acho que vocês estão brigando sem o menor sentido”. Ricardo, então, diz que está tentando terminar a briga "há muito tempo". “Você não queria que a gente conversasse sobre uma parada que você brigou comigo lá?”, explica Cara de Sapato. “Não, porque isso é banal”, rebate Ricardo. “Banal pra você que está sendo grosso comigo o tempo todo”, dispara o lutador. Ricardo discorda, e conclui a discussão: “Sapato, namoral, deixa eu te falar, você é muito sensível”. “Então me respeita”, pede o lutador.