Dania leva tombo ao dançar forró com Cara de Sapato; vídeo

Sapato: "Gosto muito de música de Carnaval e de forró. Gosto de dançar um pouco" Domitila, que acompanhou a conversa, deixou claro que quando um forró tocasse, Sapato teria que ensinar a mexicana. E assim o lutador fez: ao som de "Rindo à Toa", de Falamansa, os dois dançaram juntinhos na pista. No meio da dança, no entanto, Dania acabou escorregando e levando um tombo.

Na Festa do Líder de MC Guimê do BBB 23 (Globo), Dania Mendez flagrou Cara de Sapato dançando na pista e elogiou o gingado do brother. Dania: "Você tem ritmo, você dança bem. Não gosto de alguém que não dance".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.