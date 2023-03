Guimê alisa bunda de Dania e mexicana reage; vídeo

Durante a sua Festa do Líder do BBB 23 (Globo), MC Guimê acariciou as costas de Dania Mendez e deixou a mexicana incomodada com a situação. O momento foi flagrado pelas câmeras do programa. Nas imagens, Guimê e Dania conversavam com Cara de Sapato e Domitila.

Ao perceber que o cantor estava passando a mão em suas costas, incomodada, a mexicana tirou as mãos dele do local. Em seguida, Guimê deu um abraço na influenciadora. Em outro ponto da noite, as câmeras flagraram o funkeira com as mãos no bumbum de Dania.