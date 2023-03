Lexa desabafa após Guimê alisar bunda de Dania: 'preciso de um tempo'

Lexa, esposa de Guimê, não gostou nenhum pouco de ter visto o funkeiro alisar a bunda da mexicana Dania Mendez no BBB23. A cantora desabafou no twitter sobre as atitudes do brother.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas? quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar? não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer", escreveu a funkeira.

Na sequência, Lexa disse que não ficou bem com a situação e que precisa de um tempo.