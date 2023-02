Cara de Sapato e Fred Desimpedidos se estranham e discutem na cozinha: 'tu vacilou'; vídeos

Vale lembrar que no domingo, Sapato pediu para Ricardo Alface não deixar a frigideira suja, pois quando alguém fosse usá-la teria que antes limpar a sujeira alheia. O biomédico não aceitou a crítica e discutiu com o lutador.

Mas o clima azedou e Fred não levou mais na esportiva. Irritado, ele começou a separar as louças que não sujou e que não iria lavar. Sapato disse que não iria mais brincar com o colega, que rebateu afirmando que desde ontem Antônio está falando a mesma coisa.

Nesta segunda-feira (6), após Fred tirar algumas brincadeiras com Sapato, o lutador devolveu no mesmo ritmo dizendo que o brother deixou a panela suja.

Fred Desimpedidos se irritou com Cara de Sapato após uma brincadeira na cozinha sobre louça suja, um dia após o lutador discutir pelo mesmo motivo com Ricardo Alface.

