Bruna senta no colo de Alface no BBB23 e internautas criticam: ‘provocar’

Bruna Griphao é tao desnecessária e baixa que sentou no colo do Alface só pra desmerecer, fragilizar e fazer ciumes na Sarah. Que mulher asquerosa! Nojo!!! #ForaBruna #BBB23 pic.twitter.com/yjeYbzHgtb

A atitude aconteceu pouco antes da festa, quando foi anunciado o patrocinador do festejo e a dupla lembrou que teve uma briga em um dia de dinâmica desse mesmo patrocinador. Na ocasião, Bruna partiu para cima de Alface e chegou a atingir Amanda no rosto sem querer ao gesticular.

só consegui prestar atenção na Bruna no colo do Alface… ela jura que tá provocando a Sarah com isso kk #BBB23 pic.twitter.com/MyIqnXWxKc

