Pitty, Negra Li e Duda Beat agitam festa no BBB 23

As artistas, fãs do programa, irão se apresentar individualmente e em conjunto,

A primeira atração da noite foi Pitty, que faz sua segunda performance no reality; a primeira, foi na final da 8ª edição do programa.

Está rolando nesta sexta-feira (7), a Festa Dove no BBB 23 com a presença das cantoras Negra Li, Pitty e Duda Beat.

