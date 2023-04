Cezar Black se muda para o quarto Deserto após desentendimento com Domitila

Cezar Black surpreendeu a todos ao mudar do quarto Fundo do Mar para o quarto Deserto na noite desta sexta-feira, 7.

Enquanto as sisters se arrumam para a festa, ele chegou de malas e cuias no quarto, sendo cumprimentado pelas sisters, inclusive por Bruna Griphao, com quem teve uma briga feia na noite anterior durante a prova do Líder, sendo xingado por ela de ‘babaca’, sendo mandado 'tomar no c*' e por fim chamado de machista, após mandá-la calar a boca.

A mudança de quarto aconteceu após desavenças de Black com Domitila, que afirmou que não daria a imunidade para ele caso vencesse o Anjo, e que seu top 3 é formado por Sarah e Fred Nicácio.