Brother aconselha Bruna sobre indicação ao Paredão

"Tenho mais afeto com o Cezar Black, com certeza. Eu já sou opção dos dois. Então, é meio que quem eu indicar.. Tenho que ter uma leitura de game, mas entender também.. Estou tentando uma convivência tranquila com a Domitila", afirmou a sister.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder da semana, Bruna Griphao ainda não cravou quem será a sua indicação para o Paredão deste domingo (19) no BBB 23 (Globo). Em um papo com Ricardo, a sister revelou sua dúvida entre Cezar e Domitila, o brother a aconselhou.

