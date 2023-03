BBB23 terá repescagem entre eliminados; confira dinâmica

"Ambos voltam sem imunidade e não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune", completou Tadeu.

"Vai ter repescagem! A pessoa eliminada no Paredão desta semana vai direto para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Os dois mais votados vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23", explicou Tdeu.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, neste domingo (19), que os eliminados do BBB23 podem retornar para a disputa pelo prêmio milionário após votação do público.

