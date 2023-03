Alface fica revoltado ao ter voto anulado por Dania

Após a formação do paredão, Alface revelou para a casa qual era o Poder da Mala e virou chacota com os outros participantes.

Alface revelou o voto, mas logo foi interrompido pelo apresentador. "Meu voto vai no Fred porque há umas duas semanas ele falou que não estava gostando de me ver aqui, que queria que eu saísse no Paredão."

Ricardo Alface ficou revoltado ao descobrir que o Poder da Mala, que ele tinha conquistado no BBB 23, foi vetado pela mexicana Dania Mendez. Com o poder, Alface teria que escolher entre dobrar o peso ou anular o voto e ela optou pela segunda alternativa.

