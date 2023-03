Eliminados do BBB23 recebem aviso da produção sobre possível repescagem

Com isso todos os eliminados desde Marília até Larissa, com execção de Buno Gaga, Guimê e Cara de Sapato, podem retonar ao jogo.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, os eliminados estão de sobreaviso sobre uma possível repescagem.

O BBB23 apresentou várias surpresas dentre elas uma desistência e dois eliminados por descumprirem a regra do programa. Eis que com isso a produção precisa encontrar uma maneira de não antecipar a final, prevista para o dia 25 de abril.

