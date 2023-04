BBB23: Sarah e Alface se estranham em discussão: 'f*dendo meu jogo'

Sarah Aline e Ricardo Alface se estranharam nesta sexta-feira, 7, no quarto do Líder, em uma discussão que contou também com Domitila, após Sarah mencionar a possibilidade de imunizar Cezar Black para saber em quem Ricardo votaria se perdesse sua principal indicação.

Ricardo se irritou afirmando que Sarah está dando motivos para não confiar nela e surpreendeu ao revelar que não indicaria nenhuma das ‘Deserters’, e sim em outro do Fundo do Mar; Fred Nicácio.

Em mais um show de lucidez, Domitila desenhou pro Alface o cenário atual do jogo e que o TOP3 ‘Domitila, Fredão e Sarah’ surgiu por sobrevivência dps da saída da Marvvila. Ainda mostrou que as Desérticas vão p/ cima da Sarah. Vale a pena assistir. #BBB23 pic.twitter.com/5sKwdBBF66 — Dantas (@Dantinhas) April 7, 2023

Domitila explanou para o brother porque a psicóloga formou o TOP 3 com ela e Fred Nicácio, sem Alface, já que o ficante da sister não está jogando com eles, e disse que Alface precisa aceitar que ele joga sozinho, mas Sarah não, e que o grupo precisa se proteger.

Alface: “Você fala que é minha aliada, que tá comigo e aí chega nesse momento e você fala que pro seu jogo faria sentido você imunizar o Cezar.”

Sarah: “Eu falei: ‘Se fizesse’.”

Alface: “É muito ‘se’, Sarah. Você tá f*dendo meu jogo total e pedindo ainda mais por sua cabeça.”

-

Alface: “Você está me dando motivos pra não confiar em você.”

Sarah: “Então tá bom, não confia.”

-

Sarah diz que Alface a colocou como adversária no painel tático.

Alface: “Eu te coloquei aí? De adversário?”

Sarah: “Sim, tanto é que eu até deitei e fui dormir.”

-

Alface: “Você tá totalmente equivocada. Eu sei o que eu fiz.”

Sarah: "Eu estou verbalizando, vai me tirar daqui? É a minha verdade, porra! Vou mentir pra que? O Brasil só não me viu no banheiro porque é privado! Então por que não podem saber que tô com minha cabeça no limite do caralho? Eu também tenho meu objetivo."

-

Sarah: “Você dizer que se o Black for imunizado não indica uma delas (desérticas) fica um pouco controverso porque quando você saiu de lá você disse que tinha uma ordem de indicação lá.”

-

Domitila: "Não tô defendendo ninguém, mas é importante lembrar que aqui cada semana é semana. Da mesma forma que Facinho tem que entender que, mesmo nesses dias como líder e no privilégio da liderança, Sarah precisa de um Top 3 que leve ela a chegar nisso. Você só vai conseguir defender ela se apoiar nesses momentos também!".