BBB23: Gil do Vigor rebate Fred Nicácio após ser chamado de 'bicha caricata'

Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, não gostou de ser chamado de 'bicha caricata' por Fred Nicácio, do BBB 23.

Durante uma conversa após a prova do líder, o médico estava reunido com outros brothers da xepa para articular estratégias para a votação do paredão. O Cezar disse que Bruno (Gaga) não tem chances de ser eliminado pelo público e, em seguida, Nicácio concordou e o comparou com Gil do Vigor.

"Gente, pensa que o Gaga é o Gil do Vigor. Ali ele é o perfil do Gil do Vigor. O povo gosta da bicha caricata e a verdade é essa. O povo gosta de ver isso, porque é engraçado, é entretenimento. Infelizmente, é isso.", afirmou Nicácio.

"Ele é uma pessoa que é muito extrovertida, brincalhona e toda hora o Tadeu puxa ele pra falar alguma resenha. A galera de fora gosta disso. Ele é um cara que volta.", disse Cezar.