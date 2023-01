Bruna Griphao e Larissa conquistam primeira liderança do BBB23

Na final, as dupla tiveram que passar seis balões para o parceiro colocar no sanduíche, fazendo-o levitar. Por milésimos de segundos, elas levaram a melhor e apertaram o botão primeiro que Gabriel e Paula.

Bruna Griphao e Larissa são as primeiras líderes do #BBB23 ! #RedeBBB pic.twitter.com/ytUImb6Zgv

Bruna Griphao e Larissa conquistam a primeira liderança do BBB23. Elas disputaram contra as duplas Gabriel e Paula, Key Alves e Gustavo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.