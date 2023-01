Aline desabafa com Bruno sobre votação no BBB23: 'não somos prioridades'

A ex-Rouge, Aline Wirley, desabafou com Bruno, sua dupla de entrada do BBB 23 sobre a votação para o paredão. Ela reclamou de ter ficado de fora do VIP das líderes Bruna e Larissa e disse que o brother "não se esforça" para entender o lado que não é o seu.

"A gente não é prioridade de ninguém, amor. Talvez, talvez, do Guimê e da Tina. Talvez", disse Aline. Bruno afirmou que, mesmo de fora do VIP, ele estava fechado com as líderes.

"Não seja ingênuo", pediu a ex-Rouge. Bruno rebateu. "O jogo está sendo desenhado ainda, mulher"

"O jogo já está desenhado, amor. Não somos prioridades de ninguém", declarou a sister.