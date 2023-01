BBB23: Gabriel dá empurrão em Bruna Griphao e causa revolta

Gabriel está sendo bastante criticado nas redes sociais após um comportamento dele com Bruna Griphao, com quem vive um affair dentro do BBB23.

Hoje ao fazer o raio X, o modelo empurrou a atriz pelo braço para fazer a dinâmica primeiro. Não é a primeira vez que o casal é alvo de críticas pelos momentos de grosseria, ´principalmente de Gabriel.

Gente! Passado como esse gabriel flop trata ela. #BBB23 pic.twitter.com/ZBtBsd1h2l — Will Lins (@will_lins) January 22, 2023

O modelo já demonstrou que fica desconfortável com os afetos de Griphao. “Eu preferia quando vocês duas estavam amaradas, porque pelo menos você passava mais tempo com a Lari do que comigo. Chega, quero meu momento!”, disse irritado.

Outro momento que deixou internautas furiosos foi quando a atriz brincou que 'era o homem da relação' e ele respondeu: “Sim, mas daqui a pouco vai levar uma cotoveladas na boca".