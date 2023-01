Bruna Griphao revela em quem quer votar no paredão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder da semana com Larissa, Bruna Griphao já sabe em quem quer votar no primeiro paredão do BBB 23.

Ela revelou suas intenções durante um papo com Fred e Larissa na madrugada deste domingo (22), enquanto conversavam no Quarto do Líder.

Bruna: "Eu botaria Key e caubói [Gustavo], e a casa Fred e Marília"

Fred: "Se for Key e caubói e Black e Domi, a resposta ainda vem. Porque se eles estiverem queimados, eles vão tomar 80% dos votos"

Bruna: "Não acho que eles estão muito queimados, acho que o caubói salva"

Fred: "De qualquer forma, vem uma primeira resposta"

A atriz segue defendendo a indicação em Key e Gustavo, e garante que não quer 'pipocar'. Griphao se desentendeu com a jogadora durante a semana.

Fred: "Se a gente for inteligente?."

Bruna: "A gente botaria eles quatro. O Fred e a Marília, o caubói e a Key. Eu acho que é esse o Paredão"

Fred: "Eu também acho"

Bruna: "A gente colocaria caubói e Key, a gente seria coerente, não estaria pipocando e eles não tem chance de Bate e Volta"