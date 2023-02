BBB23: Fred Desimpedidos deixa volumão escapar em toalha e choca fãs; vídeo

No BBB23, Fred está ficando com a professora de Educação Física Larissa.

O ex de Bianca Andrade, a Boca Rosa, se enxugava com a toalha quando o volume da região ficou evidente. "Misericórdia", se limitou a dizer um perfil que compartilhou o vídeo no Twitter.

Fred Desimpedidos deixou escapar o formato das partes íntimas ao sair do banho nesta quinta-feira (2) no BBB23.

