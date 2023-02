Ricardo diz que Marvvila não merecia estar no BBB23 e promete puxá-la no Paredão; vídeos

As farpas que Ricardo e Marvvila trocaram no Jogo da Discórdia seguem rendendo.

Alface afirmou que ganha R$ 2 mil por mês. Ele e Bruno afirmaram que os Pipocas entendem melhor o que é precisar do prêmio enquanto os Camarotes "á estão com a vida feita".

Ele afirmou que o BBB "não é The Voice nem Dança dos Famosos " e sugeriu que ela não merecia estar ali "Eu sei que as pessoas querem ter essa oportunidade, mas tem que merecer.".

O biomédico afirmou que Marvvila não sabe o que fazer no jogo e que já deveria saber nessa altura do campeonato. "Ela não quer jogar, quando eu entrei o povo [público] queria quem jogasse, que precise do prêmio. [...] A Cabrita falou: 'as plantas vão rodar'. E o povo não quer planta", continuou.

O brother vem causando e só nesta semana já discutiu com Key, Marvvila e Bruna. Com isso, ele já conquistou votos da casa e prometeu puxar a cantora para o Paredão caso tenha contragolpe.

Na academia do BBB23 nesta quinta-feira (2), Ricardo aproveitou para malhar a língua e falar muito sobre a situação com a ex-The Voice Marvvila .

