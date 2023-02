BBB23: Ricardo explode com Bruna em discussão e atriz vai embora enfurecida; vídeo

Unidos pelo mesmo grupo, Ricardo e Bruna Griphao tiveram uma discussão nesta quinta-feira (2) no BBB23.

A atriz puxou a orelha do biomédico sobre a postura dele considerada grosseira com Marvvila no Jogo da Discórdia. Ela pontuou que a cantora ficou muito mal com a situação e afirmou que se ele continuar dessa forma, vai se prejudicar.

"Olha, deixa eu te falar uma coisa, Bruna. Eu não tinha que chegar lá pra lamber ela, pra nada, só pelos meus argumentos", disparou ele.

Bruna: "Você não entende as coisas que a gente fala, ninguém tá querendo que você lamba ela".

Ricardo: "Eu entendi, você disse que eu não chamei ela pra conversar!"

"Você não deu o poder dela de conversar com você e falar 'olha, eu entendi, não sei o que, nananana'. Velho, a garota ficou mal, mal! (...) Então é isso, então é isso, então fica aí gritando sozinho. É que eu tô falando porque eu sou sua amiga, se fosse outra gente eu te mandava tomar no c* e virava alvo! (...) Eu não falei que ela ficou mal por causa de você, eu falei que ela tava mal por causa do jogo, quando você vai pedir desculpa pra alguém, o que que você faz? 'Posso sentar com você, vamo conversar, pedir desculpa?'", afirmou Bruna.

Ricardo: "Ela disse: 'Depois eu falo'.... [gritando e gesticulando] Eu tô nem aí se ela ficou mal, eu também tô mal, né, velho! Eu também tô mal! (...) Você fica falando: 'Ela é muito coração, a garota ficou mal por causa de você'. Mermão, eu não quero o peso dos outros, não, pra mim, velho! (...) Ela mesma falou: 'Depois a gente conversa'."

A discussão terminou com a atriz saindo enfurecida com a teimosia do brother.

"Então continua sendo alvo da galera, porque você continua agindo assim".

