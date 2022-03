Vyni e Eslovênia choram por serem comparados com Gil e Juliette: ‘o fulano’

Tenho pra mim que a produção sabia que Vyni e Eslôvenia seriam comparados com Gil e Juliette e decidiram selecionar eles pra ver no que iria dar. Ao invés de inovar tentaram renovar com dublês caricatos. Deu certo? Nenhum pouco #BBB22 pic.twitter.com/xRBxySYGLM

"Eu tenho muito medo deles [público] não gostarem de mim. De me compararem com Juliette. Quando eu estava na seletiva muita gente falava que eu seria comparada a ela. Eu não quero ser ela. Quero ser Eslovênia que chora e sofre", disse Eslô.

Vyni e Eslô conversam sobre as comparações com Gil e Juliette #bbb22 pic.twitter.com/lqwejAGsXA

Vyni e Eslovênia protagonizaram na festa um momento que está entre os assuntos mais comentados do Twitter internautas na manhã deste domingo, 13. Os dois falaram sobre as comparações que receberam com Gil e Juliette, participantes que fizeram sucesso no BBB21, e demonstraram medo de decepcionar quem criou essas expectativas.

