Vyni descreve seu homem ideal e Gustavo dispara: 'tá descrevendo o Eli'

Deitado no quarto Lollipop para dormir após a festa do BBB22, Vyni listou para Laís e Gustavo quais são as qualidades que alguém deve ter para ser seu “crush” dos sonhos, e segundo Gustavo, ele acabou descrevendo Eliezer.

Vyni: "Qual é o critério para mim: tem que ser fofo"

Gustavo: "Eu sou fofo"

Vyni: "Vai contando os critérios para ver se você se encaixa. Gosto de um fofo e com jeito de lesado"

Gustavo: "Às vezes. Agora eu estou lesado"

Vyni: "Não. É um lesado inocente"

Gustavo: "Ah, eu não sou"

Vyni: "Eu gosto de lesadinho. Gosto da pessoa lentinha. Gosto que seja bem alto, você se encaixa. E, preferencialmente, sem pelos", detalha.

Gustavo: "Tenho pouco pelo"

Vyni: "Já é um plus aí. Eu gosto de pessoas que esquecem o nome das outras. Lesado nesse nível"

Gustavo: "Ah, você está descrevendo o Eli"

Vyni: "Não estou descrevendo o Eli. É basicamente isso. E gosto de pessoas com olhos castanhos"

Laís: “Ah, o que mais?” [risos]

Gustavo: “O nome começa com a letra E".