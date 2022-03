Vídeo: Larissa expõe Jade no Fora da Casa: 'me viu e não falou comigo'

"E aí as pessoas começaram a me perguntar se estava acontecendo alguma treta entre a gente", continuou. "Se eu tivesse te visto, eu teria cumprimentado", disse a influenciadora.

"Você me viu no evento ontem e simplesmente não falou comigo. Não falou nem um 'oi'", contou Larissa. "Eu não te vi, meu amor. Eu não te vi", respondeu Jade.

"Voce me viu num evento ontem e nao me deu nem um oi." (Larissa) "Eu nao te vi, meu amor." (Jade) "Voce viu." (Larissa) A Boca Rosa e a Rafa Kalimann no #BBB20 . #BBB22 pic.twitter.com/S7i6ITLKhZ

