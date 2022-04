Única mulher no TOP 7 do BBB22, Jessi ganha abraço coletivo de brothers

DG comentou: "Tu fica gatona de trança.... As fotos do Rio, né?". Em seguida, a sister foi abraçada pelos brothers.

QUE MOMENTO!! O #paravoce no @TikTokBrasil já é o maior sucesso e dentro da casa do BBB 22 foi pura emoção no #paravoce da Jessi #TeamJessi pic.twitter.com/jWPWuA47co

Única mulher no TOP 7, na reta final do BBB22, Jessi se emocionou ao ver suas fotos antigas durante a festa desta quarta-feira (13) ao som de "Ela só quer paz", de Projota.

